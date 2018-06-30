Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области

Уменьшено количество блокпостов и увеличено количество мобильных постов, что позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

В Донецкой области продолжается переоборудование всех блокпостов. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции по итогам встречи глава Нацполиции Сергея Князева с командующим операции объединенных сил Сергеем Наевым.

«С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки гражданам, правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переоснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время», — сказано в сообщении.

«Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция продолжит внедрение современных технических решений», — отметил Князев.

Реформирование системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях стало первым этапом совершенствования этой работы.

Уменьшено количество блокпостов и увеличено количество мобильных постов, что позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Корреспондент