«Монетная реформа» от Нацбанка: Почему из обращения исчезнут копейки и как будут округлять сдачу

С 1 июля украинцев ожидают изменения при осуществлении наличных денежных расчетов. Рассказываем, какие именно и чем они предопределены.

Национальный банк Украины отказывается от чеканки монет мелких номиналов, а также вводит округление сумм в чеке при расчете наличными.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 июля и станут предзаключительным этапом плана оптимизации наличного обращения в стране, намеченного банком в марте текущего года.

Однако это вовсе не означает, что монеты мелких номиналов исчезнут из обращения, а магазины перестанут устанавливать цены, которые заканчиваются на копейки.

Что вообще происходит?

В середине марта текущего года Национальный банк Украины анонсировал изменения в наличном обращении страны. Всего их три:

1. постепенное введение в обращение новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен;

2. приостановление чеканки монет мелких номиналов – 1, 2, 5 и 25 копеек;

3. введение правил округления общей суммы покупки в чеке.

Новые обиходные монеты презентовали сразу же, акцентируя, что они будут иметь серебристый цвет, будут небольшими, похожими по дизайну соответствующих банкнот, а также легкими и удобными для расчетов.

В остальном же, отметили, что необходимо немного подождать – введение анонсированных изменений будет происходить поэтапно:

- с 27 апреля в обращение будут вводиться монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны;

- с 1 июля прекратится чеканка монет мелких номиналов и будут применяться правила округления общей суммы покупки в чеке;

- в 2019-2020 годах в обращение поступят монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен.

Поэтому сейчас Нацбанк приступает к воплощению предзаключительного этапа намеченного ранее плана оптимизации наличного обращения в стране.

Почему это происходит?

В Нацбанке утверждают, что оптимизация наличного обращения является одним из требований действующего законодательства – банк обязан улучшать качество наличных денег и сокращать общественные расходы на ее реализацию.

Кроме того, к этому также побуждают развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривны за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей. »Развитие безналичных расчетов приводит к уменьшению количества номиналов в номинальных рядах стран мира. И Украина не исключение. Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карт за последние 5 лет выросла более чем в три раза – до 39% на начало 2018 года (с 12% – по состоянию на начало 2013 года)», — объясняет глава НБУ Яков Смолий.

Соответственно, в Нацбанке убеждены, что введение новых монет, правил округления при расчете и прекращении чеканки монет мелких номиналов приведет к сбережению государству около 1 млрд гривен и повышению срока службы денег. »Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот. Монеты находятся в обращении около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен могут находиться в обороте незначительный промежуток времени (в среднем около одного года)», — уточняют в финучреждении.

Наряду с этим в НБУ считают, что анонсированные изменения оптимизируют номинальный ряд гривны и приблизят нашу страну к практике Европейского Союза, где есть монеты номиналом 1 и 2 евро.

К тому же, добавляют в финучреждении, это также будет способствовать упрощению ежедневных расчетов.

Как это будет работать в целом?

Нацбанк утверждает, что замещение банкнот в 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты и изъятие из обращения монет мелких номиналов произойдет постепенно, поэтому потребители неудобств не почувствуют.

Так, после введения в обращение новых монет люди смогут без помех рассчитываться одновременно и ими, и банкнотами соответствующих номиналов. Это будет продолжаться неограниченный период времени – пока банкноты, естественно, не сносятся и останутся только монеты.

Подобная ситуация и с отменой чеканки монет мелких номиналов: монеты в 1, 2, 5 и 25 копеек никто специально не будет изымать из обращения и не будет обменивать, украинцы и в дальнейшем могут их использовать как средство платежа неограниченное время, пока они естественно не сносятся.

В Нацбанке подчеркивают, что все учреждения обязаны принимать у клиента монеты мелких номиналов в качестве платежа и при наличии выдавать их как сдачу. Впрочем, если такой возможности нет, будут действовать правила округления общих сумм расчетов наличными.

По какому принципу будут округлять?

Как уже отмечалось, правило округления будет применяться лишь в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными – оно не будет действовать во время безналичных расчетов.

В частности, округление будет касаться общих сумм расчетов наличными в чеке и расчетов в акте о выдаче средств или другом документе, который оформляется при возврате денежных средств в случае возврата товара.

В основе округления – общеизвестное математическое правило:

1) сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

2) сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

При этом важно помнить, что предприятия торговли и сферы услуг во время проведения наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до округления и после округления. «Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины», — отмечают в Нацбанке.

Примечательно, дополнительно Нацбанк обратился к Министерству финансов и Государственной фискальной службе с просьбой предоставить субъектам хозяйствования детальные разъяснения относительно вопросов, которые могут возникнуть во время внедрения механизма закругления, и не применять к бизнесу штрафных санкций за проведение кассовых операций, связанных с округлением.

Интересная информация

По состоянию на 1 июня 2018 года в наличном обращении Украины находилось наличности (банкнот и монет) на общую сумму 360,8 млрд грн, в том числе монет – 2,1 млрд грн (13 млрд шт.).

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