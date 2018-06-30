C 1 июля 4G уже запустят в сотнях городов Украины

Два оператора сделают связь четвертого поколения доступной новым пользователям.

Мобильные операторы Lifecell и Vodafone анонсировали запуск 4G в диапазоне 1800 МГц в нескольких сотнях городов Украины с 1 июля. Связь 4G от Lifecell появится в 232 населенных пунктах Украины уже до конца недели, а до конца года сеть охватит 50% населения — почти 1500 населенных пунктов, пишет Mind.

В Vodafone с 1 июля планируют запустить 4G в 50-ти населенных пунктах 10-ти областей, сообщает AIN. В частности, 4G появится в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Херсонской областях.

Преимущество 4G связи по сравнению с 3G и 2G в скорости передачи данных. Этот показатель выше минимум в пять раз. Кроме того, 4G обеспечивает более высокую стабильность интернет-соединения.

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