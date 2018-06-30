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Горловский мясокомбинат начал выпуск колбасы по советским стандартам

Суббота, 30 июня, 2018

В Горловке решили вернуться  к стандартам времен СССР  и начали выпуск колбасы традиционных советских сортов. На днях здесь была представлена тестовая партия новой продукции.

«В вареных видах колбас популярностью пользуются «Докторская», «Любительская» и «Столичная». Наши технологи разработали эти колбасы по ГОСТу», — рассказал Александр Шквира, директор горловского мясокомбината, который до начала военного конфликта выпускал продукцию под торговой маркой «Щирий кум», но был национализирован «ДНР».

По словам представителя самопровозглашенной республики, срок годности таких изделий не превышает 72 часов. Это обусловлено тем, что в состав входит только свинина разной жирности, говядина, язык и натуральная оболочка – без стабилизаторов и усилителей вкуса.

В сообщении отмечается, что ныне ГП «Горловский мясокомбинат» выпускает около 90 видов изделий марок «Щедрый кум» и «Юзовский деликатес». На предприятии трудится около 180 человек.



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