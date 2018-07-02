Курить в «ДНР» станет дороже

Связано это с тем, что в России подняли акцизы на сигареты и папиросы.

1 июля там выросли акцизы на сигареты и папиросы на 10% — с 1562 до 1718 рублей за тысячу штук.

Именно с территории РФ завозятся табачные изделия в самопровозглашенную республику, поэтому теперь вредная привычка для местных курильщиков станет несколько дороже.

Отмечается, что это не последнее повышение акцизов на сигареты — следующее запланировано на 1 января 2019-го года. Ожидается, что ставка составит 1890 рублей за тысячу штук, т.е. еще на 10 %.