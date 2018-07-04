Легкоатлеты Горловки стали сильнейшими в Донецке

Два дня на СК «Олимпийский» проходили соревнования по легкоатлетическим многоборьям.

В них приняли участие около трехсот спортсменов, которые были разделены на две возрастные категории и состязались между собой в беге на различные дистанции, в беге с барьерами, прыжках в длину и высоту, тройных прыжках и прыжках с шестом, толкании ядра, метании копья и диска. Также девушек ожидали соревнования в семиборье, юношей – в восьми- и девятиборье.

По итогам первенства первое место завоевала команда из Горловки, на втором месте – спортсмены Донецка, третье место у представителей Харцызска.