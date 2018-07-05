В Минфине нашли деньги для выплаты задолженности по зарплате горнякам

В Минфине согласовали перераспределение средств из статьи реструктуризации государственных шахт на выплату 220 млн грн зарплаты горнякам. Об этом в Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Вчера я разговаривал с исполняющим министра финансов Оксаной Маркаровой, которая сообщила, что согласовала перераспределение средств из статьи реструктуризации (закрытие шахт) на выплату зарплаты горнякам. А это — 220 млн. гривен. В нынешней ситуации это далеко не маленькие деньги. Поэтому можно только поблагодарить Минфин за оперативное реагирование», — отметил он.

При этом он отметил, что когда поступят деньги непосредственно горнякам «сказать сложно, поскольку прохождения средств через Госказначейство требует соблюдения всех необходимых процедур».

ОстроВ