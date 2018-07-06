Рубана включили в списки на обмен от «ДНР», — адвокат

Экс-глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, подозреваемый в подготовке теракта, включен в списки «ДНР» на обмен заложниками.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

«Владимир Рубан в списке на обмен от «ДНР». Более того, предложены конкретные фамилии для обмена. Украинская сторона не выразила заинтересованности в предложенной формуле, предположительно, из соображений личного пиара некоторых высокопоставленных политиков на деле Савченко-Рубан», — написал защитник.

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