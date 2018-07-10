В Горловке подростки до смерти забили мужчину

В убийстве обвиняются два несовершеннолетних парня.

Как стало известно, преступление произошло на фоне совместного употребления алкоголя. Потерпевший выпивал с зятем, когда к ним присоединились подозреваемые. Вскоре они пошли с более молодым новоиспеченным знакомым за очередной порцией спиртного и по дороге избили его, бросив окровавленную жертву на земле.

Затем вернулись к пожилому мужчине и также неожиданно напав, начали наносить ему удары, пока тот не потерял сознание. Ограбив того, они скрылись с места происшествия, а вот пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Подозреваемые задержаны, теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.