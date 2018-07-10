40 шахт Донбасса не подлежат эксплуатации

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

По его словам, доклад базировался на проведенном Минприроды совместно с ОБСЕ мониторинге экологического состояния окружающей среды на востоке Украины. Отмечается, что самая сложная ситуация с шахтой Юнком, затопление которой несет радиационную угрозу не только для Украины, но и для соседних стран.

«По нашей информации, около 40 шахт на данный момент не подлежит дальнейшей эксплуатации. Почти в 20 раз превышает концентрация загрязняющих веществ в почвах на территориях, где велись активные боевые действия. Остро стоит вопрос разминирования… Также острый вопрос качества воды в регионе. С ней там проблемы были еще до войны», 0 рассказал министр.