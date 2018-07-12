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Кабмин усилил соцзащиту переселенцев

Четверг, 12 июля, 2018

Кабинет министров Украины на заседании 11 июля принял меры по усилению социальной защиты и прав внутренних переселенцев. Копия соответствующего документа есть в распоряжении »РБК-Украина».

В частности, Кабмин принял постановление, чтобы урегулировать назначение ежемесячных выплат переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета переселенцев и прохождения ими идентификации.

Документ предусматривает:

- право на получение денежной помощи детям переселенцев, которые родились после начала АТО;

- повышение размера пособия до 1000 гривен студентам дневной формы обучения высших учебных заведений и учащимся учреждений профессионально-технического образования до окончания ими учебных заведений;

- право несовершеннолетним с паспортом гражданина Украины самостоятельно обращаться за назначением пособия;

- право на получение справки лицам, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО, и несовершеннолетним детям, получившим паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места проживания, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц;

- освобождение от необходимости прохождения физической идентификации лиц с инвалидностью I группы и лиц, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, получают социальные выплаты путем доставки на дом через ПАО «Укрпочта»;

- не проводить проверку внутренне перемещенных лиц, работающих в органах государственной власти и их территориальных подразделениях, органах местного самоуправления, правоохранительных органах и их территориальных подразделениях, во время процедуры назначения (восстановление) социальных выплат таким лицам.

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