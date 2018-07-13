Территорию Бахмутского района хотят увеличить

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления № 8576, согласно которому территория Бахмутского района на Донетчине будет увеличена.

Документ предусматривает передачу в состав территории Бахмутского района поселка Гладосово. Таким образом, земли Бахмутского района увеличатся на 71,7 гектара.

Также предусматривается утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192 213,5 га и города Горловка общей площадью 40 529,5 гектара. Таким образом, поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.

В пояснительной записке к документу сообщается, что целью проекта постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в условиях проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области и обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах.

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