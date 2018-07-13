Поврежденную дамбу Торецкого фенольного завода начали ремонтировать

Об этом сообщил главный инженер завода Дмитрий Цяпа.

На днях обе стороны дали режим тишины, и специалисты уже начали ремонтировать дамбу шламонакопителя 3-й очереди. Дамба находится в «серой зоне» и она постоянно находилась в секторе обстрела. Ремонт продлится чуть менее двух недель.

Согласно данным отчета МинВОТ, там содержится более 340 тысяч тонн химических отходов (водных растворов, содержащих фенол, пиридин, серную кислоту). Дамба требует срочного ремонта.

– Дмитрий, расскажите, что из себя представляет дамба шламонакопителя и какие работы вы уже начали проводить?

– У нас есть в реальности объект повышенной опасности – шламонакопитель 3-й очереди. Этот объект необходимо постоянно осматривать и контролировать. На данный момент мы получили разрешение со стороны ВСУ и со стороны вооруженных формирований «ДНР». С 10-го июля нам дали режим тишины и мы проводим ремонтные работы. На данный момент мы уже второй день проводим ремонтные работы – обсыпаем дамбу глиной.

– В каком состоянии ваши специалисты обнаружили дамбу?

– Дамба находится не в удовлетворительном, а, скорее, в среднем техническом состоянии. То, что я слышал в прессе по поводу того, что на дамбе авария и химикаты вытекают – это не соответствует действительности. Дамба действительно повреждена, но никаких протечек химических продуктов нет!

– Почему было необходимо получить разрешение на ремонт со стороны «ДНР», и почему до этого специалисты фенольного завода не могли начать работы?

– Географически дамба расположена в «серой зоне» в двух километрах от линии разграничения. Если подняться на гребень дамбы, то в прямой видимости Горловка. Украинские военные нам доступ всегда давали, но с противоположной стороны мы разрешение долго не могли получить, и поэтому ремонтные работы не проводили. Миссия ОБСЕ во главе с Александром Хугом приехала, они оказали нам большое содействие, большое им спасибо! Нам дали разрешение!

– Представим худший сценарий: что произойдет, если дамба разрушится и химотходы начнут вытекать из шламонакопителя?

– Дамба была построена в начале 80-х годов прошлого века, ее конструкция не была рассчитана на прямые попадания боеприпасов. В случае повреждения дамбы весь этот карбонатный шлам и другая химия начнут попадать в речку Зализна, далее в Кривой Торец, после этого в Казенный Торец и в Северский Донец. Северский Донец снабжает всю Донецкую область водой, на ней стоят все водозаборы как питьевой, так и технической воды.

Радио Свобода