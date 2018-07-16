В Мариуполе из окна выпал младенец, а в Макеевке из горящей квартиры спасли трехлетнюю девочку

К счастью, в обоих случаях малыши остались живы.

В Мариуполе младенец выпал из окна второго этажа. Пока взрослые находились в другой комнате, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса и упала вместе с ним. С травмами и ссадинами мальчик был доставлен в больницу.

Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

В Макеевке на втором этаже десятиэтажного дома, расположенном в Горняцком районе, произошло возгорание. Спасатели прибыло, когда квартира уже вовсю полыхала. Девочку, 2015 г.р., эвакуировали по пожарной лестнице через балкон, а мужчину, 1979 г.р., вывели через подъезд.

Пострадавшую госпитализировали в детский клинический центр.