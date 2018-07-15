Авария на шахте Тошковская, заблокироваными под землей оказались 90 шахтеров

Как сообщили в пресс-службе ООО «Луганское энергетическое объединение», аварийное отключение электроснабжения шахты произошло из-за сильной грозы.

Вчера вечером в Тошковке Луганской области произошло аварийное обесточивание шахты, из-за чего под землей оказались заблокированными около 90 шахтеров. Работы для спасения горняков начались немедленно. Свет дали уже ночью и спустя шесть часов блокады люди были на поверхность.

Стало известно, что во время аварии шахтерам пришлось выйти из забоя на участки, где есть приток свежего воздуха и ждать, когда энергоснабжение восстановят, чтобы подняться на подъемнике.

Кроме того, в СМИ сообщалось и о других масштабных обесточиваниях в Луганской области из-за непогоды.