Автомобиль ГПСУ попала под обстрел со стороны Горловки — штаб ООС

Одна из пуль попала в лобовое стекло бронемашины, на которой двигались пограничники.

Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, сегодня утром в дорожном коридоре «Горловка-Бахмут» под обстрел попал пограничный наряд из состава ООС, который двигался на бронеавтомобиле.

Инцидент произошел в шесть утра, когда начал свою работу контрольный пункт въезда/выезда в Майорске и пограничники на бронеавтомобиле «Кугуар» направлялись к блокпосту первого оборонительного рубежа «Майорское».

Отмечается, что одна из пуль попала в лобовое стекло бронемашины, военные не пострадали.