Борьба с контрабандой дает Украине дополнительно 70-80 млн. грн. в день

Принятые правительством меры по борьбе с контрабандой увеличили поступления в бюджет на 70-80 миллионов гривен ежедневно. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет «Урядовий портал».

По его словам, благодаря внедрению новой стратегии борьбы с контрабандой, по итогам года украинский бюджет получит дополнительно 2-2,4 миллиарда гривен.«Контрабандисты, которые являются достаточно организованными, они не сидят и не ждут, что мы где-то что-то допустим. Они придумывают новые схемы. Происходит соответствующее сращения из различных структур, безусловно. Без таможенника здесь ничего не происходит», — заявил Гройсман.По его словам, ключевым методом борьбы с контрабандой стало усиление ответственности самих таможенников, а также предоставление силам и структурам Министерства внутренних дел права проводить аналитическую работу и работать с базами данных.

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