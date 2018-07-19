НБУ запустит в оборот новую двадцатигривневую банкноту

Национальный банк Украины показал обновленную банкноту номиналом 20 гривен, которая осенью войдет в обращение.

Дизайн купюры практически не изменился – на банкнотах остался портрет Ивана Франко и изображение Львовского оперного театра. Также сохранился цвет — зеленый. При этом новая купюра получила усовершенствованную систему защиты.

После введения в оборот новых 20-гривневых банкнот обменивать гражданам ничего не придется. Регулятор постепенно заменит изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года на новые.