В «ДНР» создали комиссию по расследованию гибели коммунальщиков в Енакиево

Напомним, в результате ЧП 17-го июля погибли четверо сотрудников компании «Вода Донбасса».

Согласно информации, в «ДНР» создали комиссию по специальному расследованию группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работниками Енакиевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса». Ею будет проведена внеплановая проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности канализационных очистных сооружений компании в Енакиево и приняты меры по устранению причин аварии.