В «ДНР» с начала года поймали более 2,5 тысяч нетрезвых водителей

Об этом сообщили представители самопровозглашенной республики.

Согласно информации, «к административной ответственности привлечено более 2500 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии». Отмечается, что в текущем году в «ДНР» с их участием произошло 42 ДТП с пострадавшими и 104 происшествия, в которых транспортные средства получили повреждения.

Кроме того, сообщается только за минувшие выходные дни выявлено 37 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.