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Абитуриентам с неподконтрольных территорий продлили сроки поступления

Четверг, 26 июля, 2018

Теперь абитуриенты, которые проживают в ОРДЛО и в Крыму могут поступать без ВНО на бюджетную или контрактную основу. Также им не нужен украинский паспорт и аттестат. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

«Поступающие, которые претендуют на бюджетные места для поступления на бакалавра имеют по 20 июля лично подать документы в Образовательные центры «Крым-Украина» или «Донбасс-Украина». Зато прием документов на младшего специалиста на базе 11 классов продлится до 1 августа. Далее можно поступить на контракт — вступительные экзамены и зачисление таких поступающих продлится до конца сентября. В общем центры будут работать до 28 сентября», — заявила и.о. директора департамента высшего образования МОН Светлана Кретович.

Если абитуриент не успеет подать документы на поступление на бюджетную основу, они смогу поступить на контракт и написать заявление о переводе на бюджет сразу же после зачисления. В прошлом году большинство поступающих с Донбасса и Крыма воспользовались этой процедурой и получили бюджетные места.

Донбасс



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