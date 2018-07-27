Кабмин принял стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабинет министров Украины принял стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В соответствии с документом, который есть в распоряжении «РБК-Украина», в разработанной Министерством информационной политики стратегии говорится о том, что полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения ныне неподконтрольных территорий Донбасса.

Поэтому в условиях ограниченного вещания и доступа к другим украинским СМИ, в частности интернет-изданиям, особое внимание будет уделяться следующим направлениям:

- расширение зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний,

- создание системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, которые проживают в ОРДЛО,

- обеспечение возможности получения информации лицами с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;

- проведение системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса.