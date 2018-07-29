Ситуация на Торецком фенольном заводе после обстрела: утечки химикатов нет, для ремонтных работ действует «окно тишины»

Как мы уже писали ранее, на днях территория Торецкого фенольного завода попала под обстрел, один из снарядов разорвался возле чаши шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства.

К счастью, в результате взрыва стены чаши шламонакопителя не получили повреждений, утечки химически опасных соединений нет. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Торецка.

Также отмечается, что намечены плановые ремонтные работы по укреплению дамбы и устройства откачки осветленной воды.

Тем временем в пресс-службе ОБСЕ рассказали, что в районе Торецкого фенольного завода с обеих сторон конфликта действует «окно тишины», чтобы ремонтные бригады могли провести аварийно-восстановительные работы и предотвратить возможную экологическую катастрофу.

Мариупольские новости