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Ситуация на Торецком фенольном заводе после обстрела: утечки химикатов нет, для ремонтных работ действует «окно тишины»

Воскресенье, 29 июля, 2018

Как мы уже писали ранее, на днях территория Торецкого фенольного завода попала под обстрел, один из снарядов разорвался возле чаши шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства.

К счастью, в результате взрыва стены чаши шламонакопителя не получили повреждений, утечки химически опасных соединений нет. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Торецка.

Также отмечается, что намечены плановые ремонтные работы по укреплению дамбы и устройства откачки осветленной воды.

Тем временем в пресс-службе ОБСЕ рассказали, что в районе Торецкого фенольного завода с обеих сторон конфликта действует «окно тишины», чтобы ремонтные бригады могли провести аварийно-восстановительные работы и предотвратить возможную экологическую катастрофу.

Мариупольские новости



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