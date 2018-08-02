В «ДНР» признали, что для запуска «Стирола» не хватает квалифицированных кадров

Как сообщили местные СМИ, власти ОРДО признали проблему с дефицитом квалифицированных кадров, необходимых для запуска работы химзавода «Стирол» в Горловке.

«При подготовке к запуску основного производства ГП «Стирол» мы столкнулись с острой нехваткой инженерно-технических работников. К сожалению, основной состав специалистов химической промышленности после остановки производства в 2014 году выехал за пределы «ДНР», — сказал «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский.

В частности, существует определенный дефицит сотрудников рабочих профессий, инженерно-технического состава.

Вопрос нехватки высококвалифицированных кадров для «Стирола» в ОРДО собираются решать за счет студентов.

ОстроВ