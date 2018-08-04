Госбюджет недополучил 16 миллиардов с начала года

Несмотря на значительный рост, с начала года бюджет недополучил почти 16 миллиардов гривен.

За семь месяцев 2018 года госбюджет получил 513,468 миллиарда гривен доходов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 65,770 миллиарда гривен, или на 14,7%.

Однако, они на 15,791 миллиарда гривен, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.

Корреспондент