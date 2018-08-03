В «ДНР» пропала связь «Интертелекома»

В ОРДО постоянно наблюдаются проблемы с мобильной связью, причем не только украинского Vodafone, но и «республиканского». В то же время «Интертелеком» практически не упоминался, что дает основания называть его самым стабильным оператором в регионе.

Однако, вчера пользователи соцсетей начали сообщать, что сигнал «Интертелекома» пропал. Так, проблема была зафиксирована в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе и других населенных пунктах, при этом в неподконтрольной части Луганской области связь есть.

Как сообщили в самой компании, «существуют технические сложности в работе базовой станции в Авдеевке».