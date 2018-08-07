В Кабмине рассматривают возможность запрета поездов в Россию

Правительство Украины рассматривет возможность запрета железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «1+1».

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», – сказал он.

Летом 2017 года российское издание «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в правительстве Украины, сообщило, что с 1 июля Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. Тогда в «Укрзализныце» эту информацию опровергли.

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