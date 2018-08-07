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На Донбассе увеличивается количество военной техники

Вторник, 7 августа, 2018

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в июле зарегистрировала на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз. Об этом на странице ООСв Facebook сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Отмечается, что по сравнению с июнем, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентный — более чем 200 единиц, или в 8,5 раз — рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на территории ОРДЛО.

В частности, зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и тому подобное.

Сообщается, что в ОРДО беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил две батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», две батареи 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 и более 20 единиц бронетехники, которые двигались в составе колонн вне выделенных мест хранения вооружения.

В СММ отмечают, что «такая активность вооруженных формирований РФ привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения».

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