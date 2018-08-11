Средняя зарплата на железной дороге «ДНР» в два раза меньше, чем в «Укрзализныце»

Средняя заработная плата на подконтрольном «ДНР» предприятии «Донецкая железная дорога» на данный момент составляет 10182 рубля (примерно 4300 гривен).

Об этом рассказали руководители железнодорожного предприятия во время встречи с главой «ДНР» Александром Захарченко.

Руководство «Донецкой железной дороги» добавило, что пока нет возможности ввести на предприятии пятидневную рабочую неделю для всех работников. Некоторые сотрудники продолжают трудятся 4 дня в неделю.

При этом руководители подчеркнули, что такая ситуация не на всех предприятиях отрасли, а основной трудовой контингент работает полную рабочую неделю.

Ранее пресс-служба украинского железнодорожного монополиста «Укрзализныця» сообщала, что в феврале 2018 года средняя зарплата на предприятии составила 9200 гривен.

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