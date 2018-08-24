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В «ДНР» предложили засыпать терриконы строительным мусором

Пятница, 24 августа, 2018

По мнению экологов это поможет при профилактике возгораний.

Как известно, главная проблема терриконов в том, что они горят. Уровень вреда экологии зависит от их состава. Под воздействием ветра с непокрытого растительностью отвала в воздух сдуваются тонны частиц земли, породы и соли, которые впоследствии рассеиваются и оседают на близлежащей территории. Под действием осадков соли и тяжелые металлы могут попадать в грунтовые воды, что в свою очередь также может негативно сказаться на экологической ситуации и здоровье населения.

Экологи предлагают использовать строительный мусор для рекультивации терриконов. Это позволит очистить земли от мусора и при соблюдении технологии рекультивировать отвалы. За счет этих стройматериалов будет создан изолирующий слой, который не позволит проникать атмосферным водам вглубь породного отвала и приводить к последствиям, опасным для здоровья людей.

В сообщении отмечается, что в настоящее время свыше полусотни породных отвалов на подконтрольной «ДНР» территории – горящие.



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