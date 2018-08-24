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Фронтовая Горловка: КПВВ в Майорске закрыли из-за обстрела

Пятница, 24 августа, 2018

Причиной стал вчерашний снайперский обстрел, который в штабе ООС назвали провокационным. Сроки возобновления пока неизвестны.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, вчера около 16 час. был зафиксирован очередной обстрел из снайперской винтовки, в результате чего поврежден один из модулей, где пограничники Краматорского отряда осуществляли оформление граждан, следовавших через линию разграничения.

Пострадавших в результате обстрела нет, но в штабе ООС принято решение о временном прекращении пропуска граждан и транспортных средств на ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда на период существования угроз жизни и здоровья как мирного населения, так и его персонала.

Как говорится в сообщении, учитывая обострение ситуации, несоблюдение противником договоренностей о прекращении огня и невозможностью обеспечить безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора Горловка — Бахмут, осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств в КПВВ Майорское на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора Горловка – Бахмут.

В штабе ООС призвали граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок.



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