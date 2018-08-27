В Горловке на «Стироле» запустили два цеха — «ДНР»

Как заявили в самопровозглашенной республике, два цеха, водоподготовки и парокотельный, необходимые для возобновления работы предприятия, введены в эксплуатацию.

«Сегодня мы пустили до недавнего времени два самых проблемных участка. Эти цеха являются вспомогательными – то есть без их стабильной работы невозможен запуск основного производства. Теперь, когда позади два этапа, у нас готовы очистительные для приема стоков, и «Стирол» обеспечен полным объемом воды и пара, мы можем приступать к запуску сердца завода – цеха по производству аммиака», – рассказал Алексей Грановский.

«Мы подошли к очередному этапу полного запуска производства, а именно — запуску парокотельного цеха. На данный момент все имеющееся оборудование находится в состоянии эксплуатации, полностью были заменены фильтры для фильтрации воды в отделении водоподготовки, на восстановление которого ушло более 4 месяцев. Сейчас две ступени водоочистки и само отделение водоподготовки полностью готовы на 100% и запущены в эксплуатацию», — подтвердил назначенный «ДНР» директор «Стирола» Максим Чепак.

В сообщении также отмечается, что в рамках подготовки цехов ремонтными подразделениями были подготовлены три котла и проведен ремонт девяти километров коммуникаций. Проведено техническое освидетельствование, термоизоляция оборудования, сосудов и трубопроводов, ремонт, монтаж, обкатка электрооборудования, ремонт цехового оборудования, поверка и калибровка контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Как добавил Алексей Грановский, на очереди запуск объединенного аммиачного цеха и как следствие — производство карбамида и аммиачной селитры.