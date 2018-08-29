Более тысячи тел остаются неопознанными на Донбассе — Красный Крест

Международному комитету Красного Креста известно о более тысячи неопознанных тел погибших во время боевых действий на востоке Украины по обе стороны линии соприкосновения.

Об этом в эфире »Громадського радіо» сообщил пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Миладин Богетич.

По его словам, часть этих тел находится в моргах, другие — похоронены без установления личности погибшего.

«Процесс идентификации и ДНК-анализов продолжается, но, к сожалению, до сих пор очень медленно», — сказал пресс-секретарь.

Красный Крест надеется, что закон о создании единого реестра пропавших без вести, который приняла Верховная Рада, будет вскоре имплементирован, что поможет собирать информацию о пропавших людях быстрее, подчеркнул Богетич.

«Тысяча неопознанных тел — это большое количество, и другие крупные страны мира, если бы попали в такую ситуацию, тоже имели бы проблемы с идентификацией такого большого количества тел», — добавил он.

Богетич отметил, что организация помогает идентифицировать эти тела и имеет для этого необходимые контакты в Киеве и ОРДЛО.

По данным Красного Креста, с начала конфликта в Донбассе исчезло не менее полутора тысяч человек. В организацию обратились 700 семей, ищущих своих родных.

ОстроВ