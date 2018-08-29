 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Более тысячи тел остаются неопознанными на Донбассе — Красный Крест

Среда, 29 августа, 2018

Международному комитету Красного Креста известно о более тысячи неопознанных тел погибших во время боевых действий на востоке Украины по обе стороны линии соприкосновения.

Об этом в эфире »Громадського радіо» сообщил пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Миладин Богетич.

По его словам, часть этих тел находится в моргах, другие — похоронены без установления личности погибшего.

«Процесс идентификации и ДНК-анализов продолжается, но, к сожалению, до сих пор очень медленно», — сказал пресс-секретарь.

Красный Крест надеется, что закон о создании единого реестра пропавших без вести, который приняла Верховная Рада, будет вскоре имплементирован, что поможет собирать информацию о пропавших людях быстрее, подчеркнул Богетич.

«Тысяча неопознанных тел — это большое количество, и другие крупные страны мира, если бы попали в такую ситуацию, тоже имели бы проблемы с идентификацией такого большого количества тел», — добавил он.

Богетич отметил, что организация помогает идентифицировать эти тела и имеет для этого необходимые контакты в Киеве и ОРДЛО.

По данным Красного Креста, с начала конфликта в Донбассе исчезло не менее полутора тысяч человек. В организацию обратились 700 семей, ищущих своих родных.

ОстроВ



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования