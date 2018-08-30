В Горловке закрыли единственный бассейн

Об этом сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей.

Согласно информации, бассейн во Дворце спорта «Шахтер» был признан аварийным и закрыт для посещений. Отмечается, что в бюджете Горловки денег на ремонт нет.

По некоторым данным, бассейн закрыли из-за нарушений гидроизоляции, также посетители жаловались на плесень на стенах и состояние самого помещения.

Ситуацию разъясняла начальник управления образования Горловки Мария Полубан. По ее словам, средства на ремонт бассейна, а это более 1,5 млн. рублей, будут заложены в бюджет на четвертый квартал. Специалисты, осмотрев объект, рекомендовали не ремонтировать, а менять лайнер (пленку) полностью.

Когда начнется ремонт и сроки его завершения пока неизвестны, поэтому дети и взрослые, занимавшиеся плаванием на неопределенное время остались ни с чем…