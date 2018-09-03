Вслед за «ЛНР» вид на жительство впервые выдали и в «ДНР»

Первое удостоверение о праве постоянного проживания на территории «ДНР» получила гражданка РФ .

Как говорится в сообщении, женщина родом из Донбасса, проживала на территории России 13 лет. Получила там гражданство, но по семейным обстоятельствам в 2012-м году вернулась домой.

«У меня погиб сын в 2010-м году в шахте. Я решила вернуться домой. Здесь у меня все, и дети мои и внуки остались, поэтому я вернулась домой», — рассказала Людмила Пехтерова.

Представители «ДНР» заявили, что «вид на жительство могут получить граждане Украины, которые по состоянию на 7 апреля 2014 года проживали в иных областях страны и приехали на постоянное проживание на территории «ДНР», лица без гражданства, по которым проводилась процедура по установлению личности, в том числе имеющих паспорт СССР. И третья категория это иностранные граждане, которые на законных основаниях пребывают на подконтрольной «ДНР» территории.

Отмечается, что на сегодняшний день заявки на получение удостоверения о постоянном проживании подали 50 человек.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» РВП получил гражданин Конго.