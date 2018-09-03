Под Горловкой пресечена контрабанда сигарет

Об том сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Сотрудники ГФСУ и СБУ провели оперативно-пофилактические мероприятия в районе Железного (между Горловкой и Торецком). Во время осмотра одного из заброшенных домовладений в кустах во дворе были обнаружены спрятанные табачные изделия — 20 ящиков по 500 пачек в каждом, которые маркированы поддельными акцизными марками. Называется ориентировочная стоимость «находки» — около 350 тысяч грн.

По оперативным данным, табачные изделия незаконно перемещались из «ДНР» на подконтрольную территорию Украины через условную линию разграничения для дальнейшей реализации на стихийных рынках Донецкой области.