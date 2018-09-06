В Горловке наладили выпуск биодобавок

На национализированном в Горловке «Стиролбиофарме» объявили о начале производства нового препарата.

«На предприятии состоялась презентация новых биоактивных добавок «МагнийМакс+В6» производства ДНР», — заявили представители самопровозглашенной республики.

Отмечается, что она восполняет нехватку в организме микро- и макроэлементов.

На «Стиролбиофарме» также заверили, что линейка препаратов биологически активных добавок производства горловской фабрики будет расширяться и в дальнейшем.