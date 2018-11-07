Территория Донбасса — одна из самых заминированных в мире

Об этом предупреждают наблюдатели международных организаций, которые работают в зоне конфликта, пишет «Донбасс SOS».

Согласно данным, мины, растяжки, неразорвавшиеся снаряды разбросаны на тысячах квадратных километров, что создает существенные проблемы для социально-экономического развития региона. В ОРДЛО ограничен доступ к отдельным объектам инфраструктуры, нельзя использовать по назначению некоторые сельскохозяйственные угодья, часть разрушенных или поврежденных зданий восстановить невозможно. При этом взрывоопасные предметы несут огромную опасность для гражданского населения, проживающего в зоне конфликта.