Механизм «пяти родственников»: Как проводится идентификация переселенцев и что делать, если нет дополнительных документов

При оформлении ID и загранпаспорта, вклеивании фотографий в бумажный паспорт гражданина Украины переселенцам все еще нужно предоставлять дополнительные документы, которые помогут идентифицировать личность. Если таких документов нет, тогда запускается механизм «пяти родственников». Об этом рассказал начальник Покровского городского отделения ГУ ГМС Украины в Донецкой области Юрий Згонников.

«Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые получили паспорт на неподконтрольной в данный момент территории Донбасса, действительно необходимо предоставить ряд дополнительных документов для идентификации личности. Речь идет о документах, которые могут подтвердить личность ВПЛ: водительское удостоверение, военный билет и пр.», – сказал он.

Это связано с тем, что паспортные архивы остались за линией разграничения и «они скомпрометированы», поэтому нет возможности проверить подлинность бумажного паспорта – выдавался ли он именно этому лицу.

При этом Згонников акцентировал, что если у человека есть загранпаспорт нового образца (биометрический), то ничего дополнительно предоставлять не нужно – ни документы, ни копии. «Так как такой гражданин уже есть в наших базах», – констатировал он.

Идентификация обладателя паспорта, выданного ранее на территории, которая сейчас стала неподконтрольной Украине, занимает до двух месяцев и проводится по ряду баз данных. «Проверять можно по нескольким базам. Основная государственная база – это Госреестр избирателей. Еще есть база, связанная с пересечением линии разграничения, – те самые электронные пропуска, которые выдает СБУ. Иногда нам может понадобиться скрин такого пропуска. Есть также код ИНН, который можно проверить по базам фискальной службы. И информация о гражданском состоянии человека, его метрических данных, которую могут представить РАГСы», – детализировал руководитель миграционной службы Покровска.

При этом к известной системе «Аркан» у миграционщиков доступа нет. «Что до системы «Аркан», то ей ведает Госпогранслужба Украины, у нас к ней доступа нет. Мы можем только сделать запрос в ГПСУ, если, к примеру, человек пересек линию разграничения и потерял документы (или их украли) на подконтрольной территории. Тогда просим пограничников подтвердить, действительно ли этот гражданин пересекал КПВВ по определенному паспорту. Но чаще с «Арканом» работают отделения Пенсионного фонда Украины и управления труда и социальной защиты населения, когда решаются вопросы выплат переселенцам», – пояснил Юрий Згонников.

Если ли же у человека нет дополнительных документов (потерял, остались на неподконтрольной территории), то запускается другой механизм идентификации. «К примеру, человек родился в России. И потерял свидетельство о рождении. А паспорт в свое время получил в неподконтрольном сейчас Донецке. Военного билета нет, водительского удостоверения – нет. Мы не можем ему восстановить свидетельство о рождении, равно как подтвердить выдачу паспорта (напомню, все архивы остались за линией разграничения). В таком случае в установленный законом период делается отказ в восстановлении паспорта, и включается другая процедура – установление личности. Для этого нужны 5 родственников (с определенным набором документов), которые подтвердят, что этот человек – именно тот, за кого себя выдает», – разъяснил глава миграционной службы Покровска.

Донецкие новости