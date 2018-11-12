В УЖКХ Горловки заявили о завершении ремонта кровель, поврежденных ураганом

Напомним, 6-го июня в городе прошла настоящая стихия, поврежденными оказались крыши почти полусотни многоэтажек. Шквальным ветром были повалены десятки деревьев, часть Горловки тогда осталась без электроснабжения из-за обесточенных подстанций.



Согласно заявлению горуправления ЖКХ, восстановительные работы на кровлях, наконец-то были полностью завершены.

Отмечается, что летом силами КП «УКГГ» были выполнены работы по текущему ремонту кровель 30 жилых домов, а из-за большого объема повреждений, не всегда благоприятных погодных условий, нехватки квалифицированных специалистов и других трудностей работы по капремонту кровель 18-ти жилых домов продолжались до ноября.

В сообщении подчеркивается — помимо подрядных организаций привлекались бригады, сформированные на базе Центра занятости. Помогали ремонтировать кровли и сотрудники МЧС.