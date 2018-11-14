Луганская ТЭС частично возобновила поставки антрацита из России

С 12-го ноября частично возобновлены поставки антрацита с шахты «Обуховская» (Ростовская обл., РФ) на Луганскую ТЭС.

Об этом говорится в сообщении холдинга ДТЭК.

«Это позволило снизить использование газа на 30 %. Пока поставок угля недостаточно для того, чтобы полностью отказаться от использования газа. Для обеспечения стабильной и безаварийной работы северной части энергосистемы Луганской области в работе находятся два энергоблока. Станция работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

«С 12 ноября на ДТЭК Луганскую ТЭС поступает уголь. Поставки с ШУ «Обуховская» (Ростовская обл., РФ) возобновлены не в полной объеме, поэтому для обеспечения стабильной роботы станция продолжает использовать газ. Отказ от газа возможен только после возобновления поставок антрацита в прежних объемах», — сообщили в ДТЭК.

В компании напомнили, что с 2014-го года ДТЭК Луганская ТЭС находится на неподконтрольной территории и работает без возможности получать уголь по железнодорожным путям из Украины. При этом от станции зависит наличие света и тепла в домах 1 млн. украинцев.

«Как только будет инициировано строительство железнодорожной ветки, ДТЭК начнет работы для переоборудования блоков ТЭС на газовый уголь», — отметили в компании.

По данным Минэнергоугля, поставки на Луганскую ТЭС прекратились 12-го октября. 6-го ноября на Луганской ТЭС закончился уголь, работа станции была переведена на резервное топливо.

Экономическая правда