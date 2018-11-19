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В «ДНР начал работать «Народный совет»

Понедельник, 19 ноября, 2018

Сегодня в Донецке по итогам недавнего голосования в «ДНР» собрался новый состав «парламентариев» II созыва.

Об этом сообщили подконтрольные самопровозглашенной республике СМИ.

Сначала состоялась торжественная «церемония присяги депутатов» на верность народу Донбасса. после чего началось первое пленарное заседание, на котором присутствовали сто «парламентариев».

Первым делом была создана временная комиссия по регламенту и организации работы совета. Она зарегистрировала «Донецкую республику» и «Свободный Донбасс» в качестве депутатских фракций.

Также были избраны председатель «НС ДНР» и его заместитель. Спикером и вице-спикером стали представители фракции «Донецкая республика» Владимир Бидевка и Ольга Макеева соответственно. За их кандидатуры проголосовали 98 % присутствовавших.

«Народный совет» – постоянно действующий высший и единственный законодательный орган в самопровозглашенной республике. Избирается на пять лет в составе 100 депутатов. Депутатом может быть избран гражданин «ДНР», достигший 21 года.



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