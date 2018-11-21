Пушилин вступил в должность главы «ДНР»

Инаугурация прошла в здании «Донбасс Оперы», об этом сообщили местные СМИ.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы ДНР соблюдать конституцию ДНР и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы ДНР, верно служить народу», — произнес Пушилин.

После этих слов считается, что он «официально вступил в должность». Сообщается также, что руководить возглавлять самопровозглашенную республику Денис Пушилин будет следующие пять лет.

В интернет-изданиях также появилась информация о поздравлениях и пожеланиях новому лидеру «ДНР» от «зарубежных лидеров». Как оказалось, речь шла о представителях «ЛНР», Крыма и Южной Осетии.