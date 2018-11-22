Выбитые окна и пустые помещения

Житель Горловки опубликовал в соцсети фотографии района машиностроительного завода.

Михаил посетил также адреса, где ранее находились автосалоны.

Первый из салонов – «Лада». До сих пор стоит, однако там выбиты окна, снесен забор, заперты ворота, заросли сорняков.

«Вторая локация – «Автотехцентр». Если бы не вывеска, то ничего общего с авто и техникой вообще. Здесь окон нет, вход свободный, но желающих нет … Все, что представляло хоть какую-то ценность, оторвали, отбили и забрали, – рассказал Михаил.

Далее – Горловский машиностроительный завод (ГМЗ). Некоторые горожане говорят, что завод вот-вот должны запустить, что проведут инвентаризацию и т.д. Другие видят металлические скелеты и выбитые окна пустых помещений.

Добавим, что Горловский машзавод приостановил работу летом 2014-го года, когда его захватили вооруженные формирования «ДНР», которые устроили в цехах предприятия военную базу.

При правлении «главы ДНР» Александра Захарченко Горловский машзавод «национализировали» 31-го мая 2016-го года, 2-го сентября 2017-го года предприятие передали в управление «государственной инвестиционной компании». Захарченко сначала обещал, что завод будет запущен в 2015-го году, потом заявил, что сделать это не удается из-за отсутствия технической документации для производства оборудования.

Далее Михаил продемонстрировал район вблизи машзавода – разграбленный магазинчик на остановке, школа, заброшенный стадион, поликлиника, разрушенные здания. А машиностроительный колледж, находящийся в глубине, обычно совсем безлюден, а на улице почти нереально встретить людей. И надпись в подземном переходе «Это все сон».

24 канал