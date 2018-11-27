Жители Горловки жалуются на ужасное качество воды

Жители Центрально-Городского района в соцсетях сообщают, что в последнее время водопроводная вода из крана имеет устойчивый запах канализации, а некоторые горожане сообщают о запахе химикатов.

Об этом со ссылкой на горожан сообщают местные интернет-издания.

По словам горловчан, похожая ситуация с водой отмечается и в Калининском районе города. Также, некоторые пользователи уточняют, что после употребления такой воды, горожане страдают кишечными расстройствами. Жители города боятся купать в такой воде детей и планируют покупать бутылированную воду даже для принятия ванны. При этом горожане жалуются, что местные коммунальщики никаких нарушений в качестве питьевой воды не видят.

ДонПресс