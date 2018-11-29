Жители Горловки спасали лебедей

В конце ноября неравнодушным горловчанам пришлось помогать птицам, попавшим в ледяную ловушку.

Как сообщили местные интернет-издания, горожане обратили внимание на замерзающих во льду лебедей, поселившихся на Пятовском ставке еще летом. Из-за морозов они начали вмерзать в лед и самостоятельно освободиться уже не могли.

Их судьба взволновала местных жителей и совместными усилиями лебедей удалось освободить из ледяного плена. Однако, это были лишь первые морозы, настоящая зима еще впереди, поэтому горожан просят не оставаться в стороне в подобных ситуациях.