За неделю в Горловке скончались 59 человек

Население города продолжает сокращаться, об этом стало известно во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 19-го по 25-е ноября в Горловке скоропостижно скончались 59 человек, еще четыре горожанина покончили жизнь самоубийством, восемь человек пропали без вести.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 294 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 22 малыша — одиннадцать мальчиков и одиннадцать девочек.