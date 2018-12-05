Горловчан заверили: присутствие запахов и привкусов в воде для здоровья не опасно

Об этом говорится в сообщении администрации горловского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса», опубликованного на сайте УЖКХ Горловки.

Согласно информации, источником водоснабжения нашего города является канал «Северский Донец – Донбасс». Природная вода забирается из канала фильтровальными станциями № 1 и № 2 — они осуществляют ее забор из канала и производят очистку для приведения качества воды в соответствие с нормами.

Лабораторные службы компании «Вода Донбасса» осуществляют контроль качества воды круглосуточно.

Отмечается, что появление непривычного запаха и привкуса воды связано с естественным процессом роста в данный период сине-зеленых водорослей в канале. Этот процесс в текущем году имеет затяжной характер. В ходе лабораторного контроля качества питьевой воды лабораторией компании отклонений по микробиологическим показателям не выявлено. Присутствие посторонних запахов и привкусов в питьевой воде для здоровья человека не опасно и носит временный характер.