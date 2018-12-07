В «ДНР» гриппом не болеют

Как заявили местные медики, ни одного случая заболевания гриппом не зафиксировано.

«На сегодняшний день лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом нет. В ДНР на данный момент гриппом никто не болеет», – сообщил представитель санэпидемслужбы.

В сообщении также подчеркивается, что оснований для закрытия учебных заведений нет, поэтому все школы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» за неделю гриппом и ОРВИ заболели более шести тысяч человек, из них почти пять тысяч — дети, а вот в департаменте охраны здоровья ДонОГА заявили, что в период с 23-го по 29-е ноября гриппом и ОРВИ заболело 9156 человек, в т.ч. дети (до 17 лет) — 75,7 % (6936 случаев).