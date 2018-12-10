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Житель Горловки, которого разыскивали в Ростове, вышел на связь и снова исчез

Понедельник, 10 декабря, 2018

Артем Запорожец пропал 12-го ноября.

В поисках работы летом парень из Горловки отправился в Россию и устроился торговым представителем. В ноябре он перестал приходить на работу и отвечать на звонки. Тогда близкие и забили тревогу, начав поиск Артема.

Оказалось, что парня выгнали со съемной квартиры. Он начал ночевать на улице и по неизвестной причине перестал работать, но в итоге связался Наконец он связался с родными. Когда Ростов приехала мать и предложила поехать домой, тот начал буянить. Артем вел себя так агрессивно, что пришлось звонить в полицию.

Как сообщили местные СМИ, правоохранители, увидев его состояние, вызвали «скорую». В больнице медики сказали, что у парня психическое расстройство на фоне обострившейся депрессии. По словам медсестры, он уже поступал к ним с похожими симптомами.

Врачи посоветовали Артему начать лечение, иначе ему станет только хуже. В конце ноября парень лег в больницу.

Его мама вернулась в Горловку. Сейчас парень снова не выходит на связь, и родные не знают о том, как закончилось его лечение, и где он может находиться.



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